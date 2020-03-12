Депутат Луговой попросил проверить связи силовиков Самарской области с ОПГ

Депутат Государственной Думы Андрей Луговой направил депутатские запросы генеральному прокурору и председателю Следственного комитета РФ с просьбой организовать проверку возможно противоправной и неэтичной деятельности ряда сотрудников силовых структур Самарской области. Копия документа имеется в распоряжении «Ленты.ру». Поводом для депутатского запроса послужили публикации в открытых источниках и обращения избирателей к Андрею Луговому.

Андрей Луговой сообщает о том, что начальник Центра «Э» ГУ МВД РФ по Самарской области полковник полиции В.А. Нещадимов возможно потребовал от Владимира Бурцева (он же Владимир «Борский») поделится прибылью от совершенных преступлений в обмен на уход от ответственности. Якобы Нещадимов привел Борскому в пример организованную преступную группировку «Законовские», с которой у него «образовались давние финансовые связи неслужебного характера». Борский ответил отказом и впоследствии был арестован и осужден по уголовному делу, сформированному Нещадимовым и расследованными подчиненными руководителя 1 отдела ОВД СУ О.В. Трухмана.

В запросе также говорится, что по обращениям граждан, результаты работы по делам так называемой экстремистской направленности как минимум завышены и нарушают систему государственной отчетности, поскольку все дела расследовались «под копирку» и возможно сфальсифицированы, начиная с этапа сбора первоначального материала.

Андрей Луговой также пишет о том, что Трухман ранее возможно менял квалификацию лицу, совершившему преступление, предусмотренное частью 4 статьи 111 УК РФ на статью 109 УК РФ, что являлось предметом публикаций в СМИ и обсуждения в программе «Пусть говорят». Акцентируется внимание, что после этого Трухман никакого наказания не понес. Кроме того, имеется информация о противозаконных действиях Нещадимова и Трухмана, привлечении ими к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц, вместо отыскания виновных, совершивших избиение сотрудников мэрии Самары, получения дорогостоящих подарков от членов ОПГ.

В запросе приводится факт приостановки в 2009 году следственным отделом по Промышленному району Самары под руководством Трухмана уголовного дела в отношении убийства Натальи Солдатовой. Позже в 2012 году Трухман не зарегистрировал и не приобщил явку с повинной Киселева. По мнению обратившейся к депутату Луговому гражданки Е.В. Андреевой причиной такого поведения явилась материальная заинтересованность Трухмана и Нещадимова.

Депутат Андрей Луговой просит Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России проверить действия О.В. Трухмана, В.А. Нещадимова, а также сотрудника УФСБ России по Самарской области К.А Козырева на возможность наличия признаков преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 306, частью 2 статьи 307 УК РФ («Заведомо ложный донос» и «Заведомо ложные показания»), пересмотреть и вновь оценить ранее принятые в отношении них процессуальные решения.

Речь идет о комплексе уголовных дел, связанных с убийством Натальи Солдатовой, подозрении в этом преступлении ее мужа А.В. Соладтова, банкротства принадлежавшего Андреевой и Солдатову ООО «Самарские Оконные Конструкции», фальсификацию учредительных документов с целью незаконного вывода из числа участников общества Андреевой.

Кроме того, в запросе отмечается, что приговором суда в феврале 2020 года за получение взятки осужден младший брат Нещадимова, также являющийся сотрудником полиции. Депутат Луговой в своем запросе полагает, что с целью помощи брату Нещадимова и смягчения его ответственности, Трухман и бывший сотрудник ФСБ Козырев в суде привели свою интерпретацию событий, в корне отличающуюся от фактических обстоятельств, установленных приговорами судов, материалами уголовных дел и проверок. Трухман и Козырев путем дискредитации действующих сотрудников ФСБ и следственных органов попытались обвинить последних в фальсификации материалов уголовного дела. Несмотря на это судом вынесен брату Нещадимова обвинительный приговор и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. При этом судом дана оценка показаниям Трухмана, Нещадимова и Козырева как явно надуманная и бездоказательная.

Депутат Луговой просит истребовать уголовные дела, материалы состоявшихся судебных заседаний, опросить и допросить Трухмана, Нещадимова и Козырева и проинформировать его в установленный законом срок.