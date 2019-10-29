Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

Более половины российских интернет-пользователей России готовы отказаться от иностранных сервисов в пользу российских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Института развития интернета.

Уточняется, что 53 процента опрошенных готовы перейти на отечественные платформы ради развития отечественного рынка и создания новых рабочих мест. Из них наибольшую долю составили респонденты-женщины 45-54 лет и старше 65 лет — 70 процентов. Наименьший энтузиазм по этому поводу выразили молодые люди в возрасте 18-24 лет (21 процент мужчин и 25 женщин).

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77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.

В ходе исследования ИРИ с 23 по 27 октября узнал мнение интернет-сообщества о важности защиты данных российских граждан, балансе между безопасностью персональной информации и бизнес-интересами, а также о принадлежности отечественных IТ-компаний и значимости их достижений для россиян. В исследовании приняли участие 1 тысяча респондентов с территории РФ в возрастных группах от 18 лет.

Опрос проводился в сети 23 по 27 октября. В исследовании участвовала тысяча респондентов старше 18 лет с территории России.

24 октября замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявил, что интернет в России не будет развиваться по китайскому пути, иначе рынок рискует потерять 150 миллионов пользователей. «Мы совершенно не уверены, что это экономически подъемно для экономики России», — отметил он. По словам чиновника, «технологическая изоляция интернета — это очень дорогое удовольствие».

С 1 ноября 2019 года в России вступит в силу закон о надежной работе Рунета. Он подразумевает создание дублирующей инфраструктуры интернета, призванной защитить страну в случае угроз извне. За координацию проекта отвечает Роскомнадзор. Президент России Владимир Путин подписал закон 1 мая.

Из бюджета на реализацию закона выделят 30 миллиардов рублей. Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.