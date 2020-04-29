Вора в законе Алфасона уличили в вымогательстве квартир у российского бизнесмена

Криминального авторитета Гочу Антипова, известного в криминальных кругах как Алфасон, уличили в вымогательстве квартир в городе Ростов-на-Дону у бизнесмена Валерия Чабанова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, вор в законе Алфасон и бизнесмен Чабанов ранее состояли в банде киллеров Дмитрия Лесникова (банда Леса). Группировка совершила десятки убийств неугодных коммерсантов и представителей криминалитета. После разгрома банды Алфасон подался в бега.

Уже находясь за границей, он стал вымогать у бывшего подельника доли в принадлежавших тому зарубежных компаниях. Он позвонил Чабанову прямо в камеру и заявил, что организация убийства лидера банды Лесникова его рук дело, а сделал он это якобы по просьбе самого Аслана Усояна (Дед Хасан), который так же просил убрать и самого Чабанова.

Бизнесмен испугался и передал доли в компаниях Алфасону. О случившемся узнали следователи, уже расследовавшие в отношении Алфасона уголовное дело по статье 210 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), и добавили авторитету еще и заочное обвинение в вымогательстве.

Уже в процессе расследования выяснилось, что вор в законе забрал у бывшего подельника, помимо долей в компаниях, две квартиры в Ростове-на-Дону.

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