Женсовет займется нравственностью в Следственном комитете России

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин издал приказ «об образовании женского совета». Об этом во вторник, 29 апреля, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, согласно тексту приказа номер 36, совет займется культурными и духовно-нравственными потребностями подчиненных. Контроль за исполнением приказа глава СКР возложил на себя. Пока остается открытым вопрос, как именно будет комплектоваться состав нового совета.

23 января сообщалось, что Новосибирске священник Анатолий (Альшевский) на встрече с полицейскими рассказал о «сатанинской наледи» в их сердцах и посоветовал, как можно справиться с ней.

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