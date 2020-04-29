Обвиненные в поджоге леса российские чиновники оказались членами ЛДПР

Российские чиновники, которые якобы пытались поджечь лес в окрестностях Усть-Кута и были задержаны мэром города Александром Душиным, оказались членами партии ЛДПР. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в среду, 29 апреля.

По данным канала, в попытке поджога леса обвинили первого заместителя мэра Александра Барса и сотрудников администрации Усть-Кутского района, которую возглавляет Тамара Климина.

Кроме того, по информации авторов сообщения, 13 сентября планируется провести выборы мэра Усть-Кута, в которых действующий мэр Душин выступает конкурентом заподозренной в поджоге Климиной. Также, отмечает канал, Душин является членом партии «Единая Россия», в связи с чем «история из Усть-Кута оказалась историей про политическую борьбу».

Ранее временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев отреагировал на обвинения чиновников из города Усть-Кут в поджоге леса словами «это очень плохо». По его словам, такой способ «выяснения межличностных отношений» между чиновниками плохо сказывается на всех жителях региона.

Об инциденте стало известно ранее 29 апреля. Сообщалось, что в окрестностях Усть-Кута местные жители и мэр Душин поймали поджигателей леса, которыми оказались местные чиновники. По информации СМИ, они приехали на аэролодке и поджигали лес, а результаты поджога снимали с квадрокоптера.

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