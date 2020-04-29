Глава российского региона отреагировал на обвинение чиновников в поджоге леса

Временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев отреагировал на обвинения в адрес чиновников из города Усть-Кут в поджоге леса словами «это очень плохо». Видео с его комментарием публикует Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

«Мое отношение отрицательное. (...) Когда два чиновника выясняют межличностные отношения [таким образом] — это очень плохо. Это плохо для всех жителей Иркутской области», — констатировал Кобзев. Он пообещал, что правоохранительные органы проведут проверку, по факту которой будут приняты «соответствующие кадровые решения».

Ранее, 29 апреля, сообщалось, что в окрестностях Усть-Кута местные жители поймали поджигателей леса, которыми якобы оказались местные чиновники. По информации СМИ, они приехали на аэролодке и поджигали лес, а результаты поджога снимали с квадрокоптера. Сообщалось, что возмущенные местные жители избили первого заместителя мэра Усть-Кутского района Михаила Барса.

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