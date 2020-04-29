Появились подробности поимки заподозренных в поджоге леса российских чиновников

Чиновников в окрестностях Усть-Кута, которые якобы пытались поджечь лес, задержал мэр города Александр Душин. Такие подробности их поимки приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По версии Душина, злоумышленники прибыли на аэролодке, они пытались поджечь лес в окрестностях его участка. Как пишет Baza, вечером 28 апреля Душин услышал шум аэролодки, которая направлялась по реке к его участку, однако в нескольких километрах от дома остановилась и мэр выехал в ту сторону на квадроцикле. В полиции он рассказал, что увидел дым, а затем горящие деревья, а среди стволов убегающего человека. Душин догнал мужчину, им якобы оказался первый замглавы администрации этого района Михаил Барс.

Кроме Барса, также задержали начальника сельхозотдела администрации района Михаил Тышкивский и пресс-секретаря мэра района Екатерина Анисимова, пишет «Подъем». Чиновники утверждали, что прибыли, чтобы снять термоточки с квадрокоптера. При себе у них обнаружили три канистры с бензином.

На место предполагаемого поджога направились прокурор Усть-Кута, сотрудники полиции и Следственного комитета. Об этом сообщила пресс-секретарь Иркутской областной прокуратуры Ирина Щербакова, передает РИА Новости.

Утром 29 апреля стало известно, что в окрестностях Усть-Кута местные жители поймали поджигателей леса. По информации СМИ, поджигателями оказались местные чиновники, которые приехали на аэролодке и поджигали леса, а результат снимали с квадрокоптера. Кроме того, возмущенные жители якобы избили первого заместителя мэра Усть-Кутского района Михаила Барса.

По данным «Байкал 24», задержанные объяснили, что решили снять с видеокоптера термоточки, якобы необходимые для пресс-релизов и других материалов о пожарной безопасности в районе.

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