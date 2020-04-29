В Госдуме назвали разницу между Россией и США

США фактически «бросили» 27 миллионов своих граждан из-за отсутствия у тех медицинской страховки. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся на сайте нижней палаты российского парламента.

По его словам, для того чтобы подключиться к аппарату искусственной вентиляции легких, в США необходимо оплатить 72 тысячи долларов. «А выдают им по 1000 долларов. Вот вам, пожалуйста, действие этой страны, которая бросила один на один с этой проблемой. В нашей стране всем оказывается медицинская помощь. Мы этим отличаемся», — сказал он.

Володин также отметил, что высокая смертность в США от коронавируса связана именно с отсутствием страховок у населения.

В настоящий момент число инфицированных коронавирусом в США составляет 1 002 498 человек; 56 749 пациентов умерли. В России с начала эпидемии зафиксировано 93,5 тысяч случаев заражения. За весь период зарегистрировано 867 летальных исходов, 8456 человек вылечились.

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