В России захотели изменить порядок осмотра пациентов во время эпидемий

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому врачи смогут дистанционно проводить медосмотры, ставить диагнозы и назначать лечение. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента, его авторами являются спикер Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и несколько других депутатов и сенаторов.

Как пояснил Турчак, на данный момент российские врачи могут только консультировать пациентов и собирать у них анамнез, в то время как в других странах медики могут ставить диагнозы благодаря телемедицине. По его словам, из-за коронавируса возрастает значимость инициатив по цифровизации здравоохранения.

Кроме того, законопроект предлагает новые способы идентификации и авторизации пользователей. Речь идет о биометрических данных, квалифицированной электронной подписи, идентификаторах и других способах идентификации, установленных правительством.

Еще один автор законопроекта Ирина Рукавишникова сказала, что необходимо определить перечень заболеваний, по которым можно проводить диагностику удаленно. По ее словам, телемедицина позволит снизить нагрузку на врачей и сэкономить их время. Она добавила, что телемедицина поможет в оказании экстренной доврачебной помощи.

Ранее сообщалось, что в России призвали разрешить ставить диагноз и назначать лечение удаленно с помощью телемедицины в связи с эпидемией коронавируса. С таким предложением выступил директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов. По его мнению, это снизит риски заражения среди пациентов и медиков.

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