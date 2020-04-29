Су-57 получил преимущество перед F-35

Российский перспективный истребитель Су-57 получил преимущество перед американским F-35 Lightning II, поскольку может вести бой с противником при высоких перегрузках и на сверхзвуковых скоростях, пишет «Военно-промышленный курьер».

Газета обратила внимание на ролик с самолетом, опубликованный в марте Минобороны России, в котором Су-57 выполнил пуск ракеты. Издание отмечает, что данная процедура сопровождалась большими перегрузками.

«На видео хорошо различимо, что ракета сходит не с пусковых установок на крыльях, а из позиции в районе воздухозаборника. Как известно, на Су-57 четыре оружейных отсека — два больших находятся между двигателями, а еще два, меньшего объема, расположены в крыльях, как раз вблизи воздухозаборников», — пишет газета.

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Издание приходит к выводу, что Су-57 получил специальную пусковую установку для ракет с тепловой головкой самонаведения. «И, в отличие от американских аналогов, новинка работает даже в условиях высоких перегрузок», — заключает газета.

В апреле Defence News, ссылаясь на соответствующее решение Минобороны США, сообщило, что истребители пятого поколения F-35B Lightning II и F-35С Lightning II на сверхзвуковой скорости способны летать только несколько десятков секунд.

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