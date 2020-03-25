Су-57 полетали «вне законов физики»

Минобороны России / YouTube

Минобороны России выложило на YouTube ролик, названный «Вне законов физики. Летчики ВКС полностью освоили истребители Су-57».

В подписи к видео сообщается, что пилоты освоили самолеты «на всех режимах полета, включая предельные режимы высот, скоростей и перегрузок». Речь идет, в частности, об одиночном и групповом пилотаже, групповой слетанности в составе звена, полетах на малых и предельно малых высотах.

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В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.

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