Минздрав Украины предупредил о вспышке туберкулеза в стране

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил о вспышке туберкулеза в стране, передает «Интерфакс-Украина».

Сегодня дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений достигает 80 процентов, рассказал глава Минздрава на пресс-брифинге 29 апреля. «Последствия будут следующие: за два-три года получим рост заболеваемости на 30 процентов, рост смертности и сокращение медработников, которое будет насчитывать тысячи людей», — сказал Степанов.

При этом министр отметил успех реформированной противотуберкулезной службы в Одесской области. В регионе объединили противотуберкулезные больницы, диспансер, санаторий и районные отделения в единую службу. За 2,5 года реализации пилотного проекта число выздоровевших выросло в 1,5 раза, произошла экономия средств. Медработники, попавшие под сокращение, были переучены и трудоустроены.

Ранее Степанов предрек коллапс украинской системе здравоохранения, заявив, что из-за второго этапа медицинской реформы страна может остаться без новых врачей.

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