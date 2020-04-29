Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить

Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа. Об этом он заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

По его словам, передать газ Украине и заплатить Киеву за хранение для «Газпрома» будет дешевле, чем арендовать те же объемы в странах Евросоюза, как происходит сейчас.

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Макогон предположил, что в этом году республика может хранить до 10 миллиардов кубометров российского газа, остальные 20 миллиардов ей понадобятся для своих нужд.

Глава компании пояснил, что «Газпрому» в любом случае придется оплачивать прокачку газа по условиям, прописанным в контракте. В настоящее время компания передает по украинской ГТС около 150 миллионов кубометров в сутки, но платит как за 178 миллионов. Если закачивать оставшиеся 28 миллионов в украинские подземные газохранилища (ПХГ), то затем их можно будет использовать, если возникнет потребность прокачать большие объемы.

Стоимость хранения составляет около 10 долларов за тысячу кубометров газа. В Европе такие же услуги обойдутся в 3-5 раз дороже. В 2019 году европейские газовые трейдеры арендовали в украинских ПХГ объем 24 миллиарда. В этом году Макогон ожидает увеличение аренды в 2-2,5 раза.

В том же интервью глава украинской ГТС признал, что если Россия завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то не станет подписывать контракт на транзит с Украиной после 2025 года. В связи с этим, заверил он, Киев предпримет все усилия, чтобы проект, который выглядит исключительно политическим, не был завершен никогда.

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