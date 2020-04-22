Украина объяснила предложение отдать ей ненужную нефть

Украина не сможет хранить у себя принадлежащую другим странам нефть, потому что это противоречит законодательству страны. Таким образом идею исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко прокомментировали в пресс-службе «Укртранснафты», пишет «Интерфакс-Украина».

По закону страна имеет право только закупать импортную нефть и осуществлять ее транзит. Именно поэтому ставшее ненужным сырье можно только отдать Украине, пояснили в компании.

Ранее Витренко предложил передать часть нефти Украине, чтобы поддержать мировой рынок, который испытывает проблемы с нехваткой места для хранения. Он рассказал, что в стране много емкостей, куда можно залить сырье.

Топ-менеджер также отметил, что бизнес по хранению нефти прибыльный и нужно «не упустить возможности максимально его монетизировать». При этом, по мнению автора идеи, следует брать не российскую нефть, а сырье от других производителей.

Хранилища по всему миру переполнены, так как предложение превышает спрос на 25 миллионов баррелей в сутки. Из-за этого стоимость нефти опустилась на уровень начала века.

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