ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

В России наблюдается положительная тенденция по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.

По ее словам, темп прироста случаев заражения за последние десять дней снижается. «Сегодня мы даже увидели в Москве значительное снижение случаев (инфицирования коронавирусом — прим. «Ленты.ру»)», — сказала Вуйнович.

При этом представитель организации отметила, что очень важной остается «локальная оценка риска». Вуйнович подчеркнула, что за этим необходимо следить до тех пор, пока нельзя будет сказать, что эпидемия «перешла на самый низкий уровень».

Ранее сообщалось о предсказании сингапурских аналитиков насчет даты окончания вспышки коронавируса в России. По мнению специалистов, это произойдет 20 июля. Названная аналитиками дата основана на анализе имеющихся данных статистики по заболевшим COVID-19 в России.

В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч. Более 10 тысяч из них выздоровели, 972 пациента скончались. Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона, на утро 29 апреля оно составляет 3 116 680.

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