Тренер сборной СССР попал в число лучших в истории футбола

Журнал FourFourTwo представил рейтинг лучших тренеров в истории футбола. Об этом сообщается на сайте издания.

Лучшим признан бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Он руководил «красными дьяволами» с 1986 по 2013 год и стал самым титулованным тренером Великобритании. Он 13 раз приводил клуб к победе в чемпионате Англии. Всего в активе специалиста 49 трофеев.

На втором месте расположился голландец Ринус Михелс — основоположник концепции «тотального футбола». Он привел сборную Голландии к золоту чемпионата Европы-1988. Будучи наставником «Аякса», он четырежды выигрывал первенство страны.

Его соотечественник Йохан Кройфф занял третью строчку. После яркой футбольной карьеры (голландец трижды выигрывал награду «Золотой мяч») он проявил себя и в качестве тренера. Возглавляя каталонскую «Барселону» он четырежды выиграл чемпионат Испании.

Также в десятку лучших вошел и тренер сборной СССР и киевского «Динамо» Валерий Лобановский. На клубном уровне он восемь раз выигрывал чемпионат СССР и пять раз чемпионат Украины. В качестве тренера сборной команды страны Лобановский завоевал бронзу Олимпиады-1976 и пробился в финал Евро-1988.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!