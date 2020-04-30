Спорт
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Опубликованы данные о заразившихся коронавирусом на утро 30 апреля
Петербург вслед за Москвой продлил ограничительные меры из-за коронавируса
США рассказали о сокрывшем данные о коронавирусе Китае
Одна обнаженная фотография испортила студентке жизнь
Россияне признались в тоске по работе
Россияне понадеялись на отпуск за границей до конца года
Опубликовано видео с места предотвращения теракта в Екатеринбурге
Тюлень выполз из океана и поселился у мужчины во дворе
Эмили Ратаковски снялась для рекламы в прозрачном топе без нижнего белья
Новости партнеров

Тренер сборной СССР попал в число лучших в истории футбола

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр из видео / YouTube-канал «Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России»

Журнал FourFourTwo представил рейтинг лучших тренеров в истории футбола. Об этом сообщается на сайте издания.

Лучшим признан бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Он руководил «красными дьяволами» с 1986 по 2013 год и стал самым титулованным тренером Великобритании. Он 13 раз приводил клуб к победе в чемпионате Англии. Всего в активе специалиста 49 трофеев.

На втором месте расположился голландец Ринус Михелс — основоположник концепции «тотального футбола». Он привел сборную Голландии к золоту чемпионата Европы-1988. Будучи наставником «Аякса», он четырежды выигрывал первенство страны.

Его соотечественник Йохан Кройфф занял третью строчку. После яркой футбольной карьеры (голландец трижды выигрывал награду «Золотой мяч») он проявил себя и в качестве тренера. Возглавляя каталонскую «Барселону» он четырежды выиграл чемпионат Испании.

Также в десятку лучших вошел и тренер сборной СССР и киевского «Динамо» Валерий Лобановский. На клубном уровне он восемь раз выигрывал чемпионат СССР и пять раз чемпионат Украины. В качестве тренера сборной команды страны Лобановский завоевал бронзу Олимпиады-1976 и пробился в финал Евро-1988.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
In the mag: 100 greatest managers ever, Liverpool’s forgotten cup, Blackburn’s title triumph, Jorginho, Fowler, Zamora and more
Бывший тренер «Зенита» отказался признать величие Лобановского
Газзаев сравнил себя с Лобановским
Другие материалы рубрики
Спорт18:4427 апреля

Как выбрать лучшего букмекера — 10 советов для России

Лучшие букмекерские конторы онлайн в 2020 году: какая БК лучше, топ-10 советов как выбрать букмекера
00:23Сегодня

Умер бывший футболист сборной Англии

22:2429 апреля

Тарасова высказалась о «фанатичном» подходе Тутберидзе к тренировкам фигуристок

20:5729 апреля

Звезда «Реальных пацанов» назвал бойца MMA шоуменом и нарвался на ответ

Спорт00:0127 апреля
Стадион «Чжуанькоу», Ухань

«Идеальное место, чтобы складывать трупы»

Как из-за пандемии коронавируса стадионы по всему миру превращают в морги, госпитали и склады
19:4029 апреля

Менеджер Нурмагомедова допустил бой россиянина с бывшим чемпионом UFC

17:5929 апреля

21-летний футболист запустил воздушного змея и получил смертельный удар током

16:3929 апреля

Марадона попросил «руку Бога» положить конец пандемии коронавируса

Спорт00:0122 апреля
Кэти Ледеки

«Ты должен быть классным мошенником»

Видео из ванной и анализы почтой: как в США спортсменов тестируют на допинг в эпоху коронавируса
15:1329 апреля

Бывшая ученица Тутберидзе рассказала о наказании от тренера за плохой прокат

13:4929 апреля

В Японии назвали условие проведения Олимпиады

12:4929 апреля

Английский художник раскрасил черно-белые фото легенд советского футбола

Россия
Раскрыт план открытия московских ресторанов после карантина
Медиков и волонтеров по всей России обеспечат медицинскими масками
«Состояние пациентов ухудшалось каждую минуту»
Что говорят о коронавирусе врачи из разных стран и что ждет Россию?
Названо число заразившихся коронавирусом и умерших российских медиков
Все материалы
Мир
Трамп отказался верить в лидерство Байдена в предвыборной гонке
Место происшествияВ деле о сбитом Boeing MH17 появился генерал ФСБ
В причастности к авиакатастрофе заподозрили офицера Погранслужбы России
Собравший миллионы для врачей ветеран отпраздновал 100-летний юбилей
«Мы словно участвуем в эксперименте»
Швеция выходит на первое место по смертности от коронавируса. Почему власти не ввели карантин?
США решили ускорить создание вакцины от коронавируса
Исчезнувший лидер
Смерть Ким Чен Ына: стоит ли верить слухам и что ждет Северную Корею?
В США начались массовые закупки мешков для трупов
Все материалы
Бывший СССР
ДНР обвинила Зеленского в подписании «антиукраинского» закона о земле
Минские недоговоренности
Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Грузия заявила о дефиците доверия в отношениях с Украиной
Отпечатки войны
Как боевые действия в Нагорном Карабахе уже 25 лет калечат тела и жизни людей
Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц
Пасхальная изоляция
Как в странах бывшего СССР православные отмечали Пасху вопреки коронавирусу
Премьер Украины назвал три сценария жизни при коронавирусе
Все материалы
Экономика
«Газпром» признал убытки из-за Украины
На месторождении «Газпрома» взбунтовались рабочие
На базе для «Силы Сибири» много больных коронавирусом, но руководство не приняло никаких мер
Полтора миллиарда человек столкнулись с риском остаться без денег
Назван самый угоняемый автомобиль в России
Популярные музыканты споют и сыграют для соблюдающих карантин россиян
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ показала миллионы вывозивших из России редчайший драгметалл контрабандистов
Арестанты избили вора в законе Тенгуляша за тайные перекусы во время голодовки
«Мигранты грабят тех, на кого работают»
На загородные дома военных чиновников напали гастарбайтеры. Потеряв работу, они идут на преступления
ФСБ задержала контрабандистов за вывоз из России самого редкого драгметалла
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Убивший семь человек российский киллер избежал пожизненного срока
Архивное фото«Воры в законе строго спросят с зачинщиков»
Зэки устроили бунт и сожгли одну из образцовых зон России. Теперь их накажут тюремщики и авторитеты
Все материалы
Наука и техника
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Морские дьяволы Третьего рейха
Как немецкие моряки воевали за дело Гитлера и где погибли их корабли
Рассекречен последний смартфон Microsoft
Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX
«Другого будущего у нас просто нет»
 
Названа дата окончания пандемии коронавируса в России
По второму кругу
Как террористы стали единственной надеждой человечества: Final Fantasy VII Remake
Все материалы
Спорт
Бывшая жена Кержакова рассказала о пережитом домашнем насилии
Как выбрать лучшего букмекера — 10 советов для России
Лучшие букмекерские конторы онлайн в 2020 году: какая БК лучше, топ-10 советов как выбрать букмекера
Переболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» снова оказался зараженным
Возобновление футбольного чемпионата в Германии 9 мая оказалось под угрозой
Стадион «Чжуанькоу», Ухань«Идеальное место, чтобы складывать трупы»
Как из-за пандемии коронавируса стадионы по всему миру превращают в морги, госпитали и склады
Кафельников описал порядки в России фразой «не все как у людей»
Все материалы
Культура
В Госдуме встали на защиту скандального сериала «Зулейха открывает глаза»
Очень страшные тела
Бутыль с ведьмой, намордник для женщин и другие жуткие артефакты закрытых на карантин музеев
Пратт и Шварценеггер станут родителями
Фантазии на каждый день
Нагиев на карантине, британский психопат и живой Маликов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
На онлайн-платформе STAY покажут спектакль о жизни Стива Джобса
«Бедные смертные ощущали запах Сатаны»
Опаснее коронавируса: как самая страшная эпидемия тысячелетия убила миллионы людей по всей Европе
Лолита вспомнила о сделавшем ее бесплодной несчастном случае
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант высказался о травле Тодоренко и предложил действовать иначе
Студентка случайно раскрыла «ужасную тайну» Zoom
Соловьев пригрозил Уткину физической расправой
Ведущие несколько недель оскорбляют друг друга. Теперь унижения переросли в угрозы
Малышева ответила на комментарий о «конфликте» с Эрнстом
«Часть меня до сих пор в это не верит»
Журналист пытал, насиловал и убивал женщин. В погоне за славой он писал о своих же зверствах
Бузова разоткровенничалась о личной жизни перед Степаненко
Все материалы
Ценности
Популярный в 90-х бренд вернулся в моду благодаря Кейт Миддлтон
Курт Кобейн«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»
Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
Плюс-сайз-модель попозировала обнаженной на веб-камеру
Червонная королева
Почему жену Горбачева обожали французские дизайнеры и недолюбливали советские женщины
Застрявшие в изоляции модели массово поделились фото в купальниках из дома
Пародия на картину Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»«Это не обнаженка, а искусство!»
Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться
Врач посоветовал правильную прическу во время пандемии коронавируса
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Лечивший зараженных врач не дождался собственной свадьбы и умер от коронавируса
Врач насмотрелась на смерти пациентов с коронавирусом и покончила с собой
«Полгода я выла от отчаяния»
Рассказ россиянки о непростом переезде и жизни в Великобритании
Воспитавшие 30 детей супруги умерли от коронавируса
Александр Тинн и Анна Гаэль, 1975 год«С его точки зрения, это и была свобода»
Эксцентричный аристократ жил со львами, гаремом любовниц и восковым Гитлером. Его убил коронавирус
Отец 11 детей устроился сиделкой для пожилых людей и умер от коронавируса
«Здесь то ли будущее, то ли чудесная параллельная реальность»
История россиянки, которая приехала в Барселону и осталась там из-за большой любви
Все материалы
Kia рассказала о новинках для России
Девять Aston Martin с итальянским дизайном
История 60-летней дружбы Aston Martin и Zagato
В России пешеходы смогут управлять светофорами со смартфона
Длительный тест Lada XRay Cross: часть 2
Перевозим семью, ездим за покупками и считаем расходы
Названы самые угоняемые автомобили России
Редкие суперкары, которые продают в России прямо сейчас
Лига выдающихся джентльменов российского авторынка
На продажу выставили автомобили из фильма «Назад в будущее»
Все материалы
Дом
Крупнейший патриотический комплекс России превратят в COVID-центр
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
Милан радикально изменится
Жители многоэтажки в Подмосковье провели спасательную операцию ради утки
С широко закрытыми глазами
Как россияне скупают квартиры, не нарушая режима самоизоляции
В российской многоэтажке накрыли подпольную сауну
В тесноте, да не в обиде
Сотни тысяч бездомных стали угрозой для США. Куда их прячут во время эпидемии коронавируса?
Все материалы
Нацпроекты
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
«Там окна выходят на морг»
Тысячи россиян на всю жизнь отправляют в изоляцию без всякого вируса. Спасти удается немногих
«Это время, когда нужно подготовиться к жизни после кризиса»
Как перестать паниковать из-за коронавируса и защитить людей вокруг: объясняет Андрей Курпатов
«На восемь градусов потеплело — сумасшедшая цифра»
Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов
На Южном Урале пообещали выполнить нацпроекты в срок
Московские аграрии нарастили экспорт
Российскому бизнесу пообещали гранты на выплату зарплат
Все материалы