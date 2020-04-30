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МСП Банк кредитовал бизнес на 1,3 миллиарда рублей для сохранения занятости

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Фото: МСП Банк

МСП Банк за апрель 2020 года одобрил 462 субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от пандемии коронавируса, более 1,3 миллиарда рублей кредитов под 0 процентов для поддержки и сохранения занятости, в частности на выплату заработной платы сотрудникам. Таким образом занятость смогли сохранить более 13,5 тысячи человек. Об этом «Ленте.ру» в пресс-службе банка.

За время с момента начала банком беспроцентного кредитования поступило больше 1 тысячи заявок. Сейчас в работе находятся обращения на общую сумму в 3,2 миллиарда рублей.

Среди получивших поддержку представители таких отраслей, как транспортные перевозки, а также сферы услуг, в частности: спорт, туризм, ресторанный бизнес, индустрия красоты и развлечений.

Кредиты по ставке 0 процентов в МСП Банке смогут получить предприниматели, внесенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и проработавшие не менее 1 года в отраслях, признанных правительством России наиболее пострадавшими от коронавируса. Срок действия кредита — 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка на первые полгода составляет 0 процентов годовых, далее ставка по кредиту составит 4 процента.

Особенностью программы кредитования является то обстоятельство, что получить беспроцентный заем смогут не только действующие клиенты банка, но и другие субъекты МСП, которые соответствуют требованиям кредитного продукта. Для оформления кредита под 0 процентов в МСП Банке не требуется открытие расчетного счета, средства могут быть переведены на расчетный счет клиента в другом банке.

Для осуществления процесса кредитования ВЭБ.РФ предоставил МСП Банку поручительство для заемщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое обеспечивает 75 процентов от суммы основного долга по кредитному договору.

«Для организаций развития было важно, чтобы правительственные меры поддержки были как можно быстрее доведены до предприятий и помогли им пройти наиболее острую фазу. Сейчас, когда обсуждается поэтапное снятие ограничений, именно малые и средние предприятия должны выступить драйвером восстановления экономической активности в стране», — отметил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

МСП банк также приготовился предложить реструктуризацию действующих кредитов и кредитные каникулы. С такой просьбой обратились уже 184 заемщика.

«Мы рассчитываем, что предприятия будут все больше пользоваться этой программой, — заявил накануне министр экономического развития Максим Решетников. — Но при всем этом нам очень важно, чтобы малые и микропредприятия имели постоянный доступ к финансам, чтобы деньги не ушли в средние, в крупные предприятия. Поэтому установлена минимальная квота для малых и микропредприятий в размере 40 процентов от общего объема средств, которое на это выделяется. Программа действительно набирает ход. Мы видим с каждым днем, все больше и больше заявок. И мы решили ряд вопрос, которые в этой программе были, в частности, реализована технология блокчейн Федеральной налоговой службы. Она позволяет ведение распределенного реестра, теперь получить можно в любом банке, не только в том, где у компании реализован зарплатный проект. Также на базе этой технологии контролируется тот факт, что предприятие получает кредит только в одном из банков, чтобы каждое предприятие имело такую возможность».

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