Российская полиция не дала коммунистам отметить Первомай

В Ростове-на-Дону полицейские пресекли попытку проведения первомайского автопробега. Правоохранители заблокировали 40 человек на 15 автомобилях, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что у всех участников при себе была атрибутика и флаги КПРФ. Среди них также присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев и руководитель фракции коммунистов в заксобрании Ростовской области Евгений Бессонов.

«Масочный режим большинством участников несанкционированного публичного мероприятия не соблюдался», — подчеркнули в оперштабе. Кроме того, руководители не согласовали проведение мероприятия, а также нарушили установленные в регионе эпидемиологические ограничения. Сотрудники полиции составили на участников административные протоколы.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян не планируют праздновать 1 Мая. При этом некоторые респонденты признались, что привыкли к этому празднику как к дополнительному дню отдыха.

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