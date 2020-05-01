Стало известно о планах россиян на майские праздники

Большая часть россиян собирается провести майские праздники дома или на даче. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом «Стопкоронавирус.рф» в Telegram и Viber, сообщает РИА Новости в пятницу, 1 мая.

Участники могли выбрать один из четырех вариантов: дом, дача, шашлыки с друзьями или совместные посиделки с друзьями и соседями. В итоге из более чем 125,6 тысячи проголосовавших от 57 до 63 процентов (по итогам опросов в двух мессенджерах) ответили, что в выходные останутся дома, соблюдая режим самоизоляции.

На втором месте оказался вариант поездки на дачу с семьей, его выбрали от 26 до 38 процентов опрошенных. От 4 до 7 процентов решили устроить шашлыки с друзьями, от 1 до 4 процентов позовут гостей.

По данным на 1 мая, в России зарегистрирован 114 431 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За все время эпидемии 1169 человек скончались, 13 220 пациентов выздоровели.

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