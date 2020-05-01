Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде

Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в первый раз 75-летнего пенсионера госпитализировали с сердечным приступом в начале апреля. Однако через несколько дней его вернули домой, так как больницу начали перепрофилировать под пациентов с коронавирусом.

18 апреля Печурина вновь госпитализировали по той же причине, что и в первый раз, в городскую клиническую больницу № 36 города Москвы. Через несколько дней у него поднялась температура, а тест на коронавирус оказался положительным. После этого заведующая отделением связалась с родственниками пенсионера и потребовала забрать его домой на изоляцию.

Через день мужчину привезли к его дому и высадили у подъезда, однако провожать до квартиры не стали. В подъезде пенсионер упал в обморок, где его обнаружили соседи. Из информации канала следует, что они пытались помочь Печурину, но не знали о его диагнозе. На данный момент пенсионера госпитализировали в 15-ю инфекционную больницу, а все его соседи по подъезду находятся под наблюдением врачей.

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