Запертые в общежитии российские студенты посетовали на отчисления и платную еду

Студентам Российского государственного социального университета (РГСУ) запретили выходить из общежития из-за коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что речь идет в основном об иностранных студентах. «Бесплатно кормили, но с 1 мая еда — 350 рублей в день. Денег практически ни у кого нет, приказа о платной еде тоже. Кто может, сейчас уезжает, но коменданты предупреждают, что до 1 сентября они уже не смогут въехать в общежитие», — посетовал один из жильцов. При этом он отметил, что большинству учащихся не выплатили стипендию за апрель, поэтому они не могут купить ни еду, ни воду, ни лекарства.

Кроме того, студенты пожаловались на отчисления. По их словам, в ректорате учащихся не оповещают о датах проведения комиссий по отдельным предметам и ставят неявку. После отчисления их выселяют из общежития. Как отмечают студенты, выселенные молодые люди заселились в хостелы и не могут вернуться в родные страны.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области проживающие в общежитии мигранты массово заразились коронавирусом. Региональным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

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