После массового заражения коронавирусом в российском общежитии завели дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после массового заражения мигрантов в общежитии, расположенном в деревне Новосергиевка Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Расследование ведется по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий») в отношении организации, которая не навела порядок в находящемся у нее в субаренде нелегальном общежитии для мигрантов. Там коронавирусом заразились 35 жильцов, уточняет «Интерфакс».
Сотрудники Роспотребнадзора 10 апреля 2020 года проверили жилой дом, где проживали иностранные граждане. У 14 человек были выявлены симптомы ОРВИ, общежитие закрыли на карантин, но субарендатор не принял мер по ограничению распространения инфекции, в результате чего произошла вспышка заболевания.
В настоящее время в общежитии развернута палаточная больница на 88 коек по распоряжению правительства Ленобласти. Лечением заболевших мигрантов занялись врачи Всеволожской клинической межрайонной больницы. В общежитии живут около 500 мигрантов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения