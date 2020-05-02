Появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии

Появилось видео блокировки российскими военными пути для американского конвоя на севере Сирии. Запись опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
Отмечается, что российские военные уже покинули место встречи, американцам не удалось войти в город Камышлы.
Ранее 2 мая сообщалось, что российские военные преградили путь американскому конвою к городу Камышлы, где находится российская военная база. После этого военные из России отошли от границ города к аэропорту, где они базируются, а американцы остались на въезде.
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