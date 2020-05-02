Склад с медицинскими масками сгорел во Франции

Склад с медицинскими масками во Франции был полностью уничтожен пожаром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское издание Parisien.

Возгорание началось утром 2 мая на крупном складе в городе Бобиньи, где хранились медицинские маски и контейнеры с текстилем. Достоверной информации о количестве уничтоженных пожаром средств индивидуальной защиты пока нет.

В результате пожара ни один человек не пострадал. На место оперативно прибыли более 150 пожарных, а также различная техника.

Причина возгорания до сих пор не установлена. Уполномоченные органы начали расследование.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



