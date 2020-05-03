Рига прекратила прием самолетов из-за неуправляемого пропавшего дрона

Аэропорт Риги прекратил прием самолетов из-за инцидента с вышедшим из-под контроля крупным беспилотником. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

Воздушное пространство закрыто. Самолет, летевший в Латвию из Китая, был вынужден сесть в столице соседней Эстонии. В данный момент аэропорт принимает заранее согласованные пассажирские рейсы и грузовые, все остальное авиасообщение с другими странами остановлено из-за коронавируса. Известно, что горючего дрону хватит примерно на 90 часов.

Ранее стало известно, что неуправляемый беспилотник улетел в неизвестном направлении во время тренировочных полетов 2 мая. Размер пропавшего аппарата составляет 5,5 метра на 3,5 метра, скорость достигает 70 километров в час. В момент отключения системы контроля он находился на высоте свыше 200 метров в окрестностях Бауски и Адажи.

Власти Латвии уже предупредили другие страны о произошедшем, пока сообщений о пересечении беспилотником границы не поступало.

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