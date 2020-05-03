Во Франции впервые коронавирусом заразилась кошка. Об этом сообщается на сайте Национальной ветеринарной школы Альфора (ENVA).

Предположительно, инфекция домашней кошке передалась от хозяина. Отмечается, что у животного наблюдались характерные дыхательные и пищеварительные симптомы заболевания.

«Чтобы защитить домашнего питомца, больным COVID-19 рекомендовано избегать прямых контактов с их кошками, носить маску в их присутствии и мыть руки перед тем, как их погладить», — отметили эксперты.

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова объяснила, что домашние и дикие кошки могут заразиться новым коронавирусом, но вреда человеку они от этого не принесут. При этом собаки не восприимчивы к вирусу, но он может попасть на них, а потом через контакт — на хозяина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



