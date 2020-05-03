«Аэрофлот» ввел льготные билеты для всех россиян на рейс Калининград — Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила покупку льготных авиабилетов из Калининграда в Москву и обратно всем гражданам России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте аиваперевозчика.

Билет в одну сторону будет стоить 3 800 рублей до конца 2020 года. Согласно тарифу, стоимость не изменится в зависимости от близости к дате вылета на момент покупки билета, уровня спроса и других факторов.

«Теперь субсидированный тариф в экономическом классе обслуживания на данном маршруте могут приобрести все граждане РФ без ограничений», — отмечается в сообщении.

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Ранее субсидированные билеты по этому направлению могли приобрести только пассажиры до 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы любого возраста с сопровождающим лицом, инвалиды II и III групп, члены многодетной семьи, а также сопровождающий ребенка-инвалида.

«В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении», — уточняется в пресс-релизе.

Ранее «Аэрофлот» объявил о сокращении количества перелетов по рейсам внутри страны в мае на фоне пандемии коронавируса. Компания решила отказаться от полетов в Абакан и Нижнекамск. Кроме того, число рейсов в Санкт-Петербург сокращено с 70 до 42 в неделю, в Симферополь — с 42 до 34, в Сочи — с 32 до 14.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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