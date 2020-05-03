В Белоруссии захотели снять сериал о достижениях страны за 1,4 миллиона долларов

В Белоруссии планируют снять многосерийный игровой фильм о стране, который продемонстрирует «достижения социально-экономического развития» республики. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявку на сайте goszakupki.by.

Исходя из информации, опубликованной в конкурсных документах, заказчиком будущего фильма выступает министерство культуры. Примерная стоимость госзакупки составляет около 1,4 миллиона долларов. Отмечается, что на производство фильма из государственного бюджета может быть выделено не более 70 процентов от его общей стоимости, еще 30 процентов — это средства участника или не запрещенные законодательством источники.

Согласно опубликованной 30 апреля заявке, фильм будет состоять из восьми серий, каждая из которых будет длиться не менее 44 минут. Многосерийный игровой фильм будет показан на одном из государственных языков страны, также будет версия с английскими субтитрами. Отметается, что жанр фильма будет зависеть от выбора исполнителя, предполагается, что это может быть драма, мелодрама, приключения или остросюжетный фильм. Предположительно, фильм будет разрешен к просмотру зрителям, достигшим 12 лет. Заказчик также отметил, что фильм должен быть предоставлен в течение 16 месяцев с момента заключения договора.

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