На Украине возмутились российским луком в киевском супермаркете

На Украине пользователи соцсетей возмутились появлением российского лука на прилавках в одном из киевских супермаркетов. Снимки, на которых запечатлена продукция из России, разместила на своей странице в Facebook музыкальный продюсер Алена Мозговая.

По ее словам, фотографии были сделаны 1 мая в одном из магазинов сети FOZZY. В своем посте Мозговая также отметила, что обнаружила в магазине морковь из Израиля и капусту из Италии, однако эти овощи привлекли меньшее внимание комментаторов.

Так, некоторые из пользователей удивились тому, что в магазине все еще можно найти овощи, привезенные из России. «Мы же вроде бы не торгуем с агрессором?» — написала одна из юзеров. Она также отметила, что российский лук продается по слишком высокой цене.

Другие комментаторы возмутились тем, что в украинских магазинах продолжают продавать импортные продукты, в то время как местные фермеры вынуждены выбрасывать свою продукцию из-за ее невостребованности. «Это какой-то ужас! Это что — программа уничтожения фермерства?» — поинтересовался еще один юзер.

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинское правительство приняло постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд российских товаров. Позже санкционные списки расширились, запрет на ввоз российских товаров на Украину продлили до 31 декабря 2020 года.

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