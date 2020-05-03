Опровергнут популярный миф о пандемии чумы

Ученые Университета Мэриленда с помощью математических моделей подтвердили точку зрения, согласно которой пандемия Юстиниановой чумы не была столь тяжелой и смертоносной, как считалось ранее. Выводы исследователей, разоблачающие миф о разрушительных последствиях заболевания для всего Средиземноморья, приведены в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE.

Специалисты проанализировали вспышку чумы в Константинополе, столице Византийской империи, которая произошла в 542 году и была относительно хорошо задокументирована. Некоторые первоисточники утверждают, что от болезни погибли 300 тысяч жителей, что составляет больше половины от всего населения города (500 тысяч человек). Однако ученые рассмотрели различные пути передачи инфекции и пришли к выводу, что ни один из них не воспроизводит описанную современниками динамику вспышки.

Результаты динамического моделирования, основанного на современных эпидемиологических данных, показали, что на распространение заболевания по Средиземноморью должны были повлиять различия в экологических (климат) и социальных (плотность населения) условиях. Это опровергает популярное мнение, согласно которому чума затронула все города и поселения Византийской империи одинаково.

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