Климатическая катастрофа раскрыла тайну викингов

Международная группа ученых обнаружила неизвестные артефакты эпохи викингов на горном перевале в южной части Норвегии. Открытие стало возможным из-за таяния ледника Лендбрин в результате катастрофического изменения климата. Статья исследователей, раскрывающая тайну о путешествиях древних норвежцев, опубликована в журнале Antiquity.

Команда археологов обследовала участок в 2011-2015 годах и нашла множество артефактов, 60 из которых датированы 300-1000 годами нашей эры. Были обнаружены туники, варежки, принадлежности для езды на лошадях, части саней и останки собаки с ошейником и поводком. Анализ показал, что через перевал перебирались как местные жители, так и путешественники на дальние расстояния. Скорее всего, он использовался, когда был покрыт снегом, потому каменистая местность осложнила бы ходьбу или верховую езду.

Местные жители могли пользоваться перевалом, чтобы перебираться на места зимовок осенью или в летние поселения весной. Исследователи также нашли пирамидки из камней, который служили ориентиром короткого пути, и укрытие для тех, кто оказался застигнут метелью.

Ученые полагают, что перевалом перестали пользоваться из-за экономического упадка на фоне чрезвычайно холодных зим и пандемии бубонной чумы в XIV веке.

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