Найдено древнее предсказание климатической катастрофы

Шведские ученые выяснили, что рунический камень из Рёка (Rök runestone), который был воздвигнут викингами около 1200 лет назад, служил предостережением перед глобальным климатическим кризисом, которого опасались древние скандинавы. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали текст, состоящий из более 700 рун. Считается, что в нем говорится о короле остготов Теодорихе Великом, который правил в VI веке на территории современной Италии. Кроме того, текст упоминает о погибшем в сражении Вемуде, сыне мастера рунического письма по имени Варин. Согласно новой интерпретации, «сражения» — на самом деле метафора тяжелых погодных условий.

Ученые истолковали часть текста, в котором говорится о «конфликте между светом и тьмой, теплом и холодом, жизнью и смертью», как описание конца света, перед которым, согласно скандинавским мифам, наступает Фимбулвинтер — трехлетняя зима.

В период жизни Варина произошло резкое похолодание в 536 году нашей эры, связанное с извержениями вулканов. В результате серьезно пострадали посевы, а население Скандинавского полуострова из-за голода сократилось на 50 процентов. Поэтому автор опасался повторения стихийного бедствия, которое могло оказаться предвестником конца света — Рагнарока.

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