Мишустин получит специальную терапию от коронавируса

Для заразившегося коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина выработали специальную терапию для борьбы с инфекцией. Препарат для этого производится только в США, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, Мишустин находится в специальном отделении Центральной клинической больнице в Москве. «Простые люди в это отделение попасть не смогут», — подчеркивает Baza. Его состояние оценивается как средней тяжести. Для премьер-министра выработали специальную терапию, для применения которой необходим специальный малотоксичный препарат, производящийся только в США. В Минздраве занимаются его поисками.

Ранее пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков рассказал, что Мишустин продолжает активно работать с документами и общается с коллегами по телефону.

О том, что премьер-министр России заразился коронавирусом, стало известно 30 апреля. Получив положительный тест на коронавирус, премьер-министр лично сообщил об этом президенту Владимиру Путину. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

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