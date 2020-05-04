350 российских медиков отказались выходить на работу из-за коронавируса

В Калининграде 350 медиков отказались выходить на работу в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.

Региональный министр здравоохранения Александр Кравченко рассказал, что от работы отказались 100 врачей и 250 сотрудников среднего медицинского персонала. Он заявил, что у каждого из них свои причины, и он не в праве никого осуждать.

Он отметил, что руководство лечебных учреждений не было обязано отправлять на больничный медработников старше 65 лет, многие врачи и медсестры этой категории остались работать. Однако, по словам Кравченко, с дефицитом медперсонала регион столкнулся еще до развития ситуации с коронавирусом. Также он заявил, что практически в каждой медорганизации есть врачи, заразившиеся коронавирусом.

29 апреля внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что за время эпидемии в России умерли более 70 медиков с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Он добавил, что число инфицированных врачей постоянно растет.

В Калининградской области выявлено 479 случаев заболевания COVID-19. Всего в России с 3 по 4 мая зарегистрирован 10 581 новый случай заражения коронавирусом.

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