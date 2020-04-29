Российские власти подтвердили нехватку средств защиты у медиков в регионах

Минздрав и Минпромторг подтвердили дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков в российских регионах. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич по итогам заседания рабочей группы комитета, передает РИА Новости.

Менделевич добавил, что Минпромторг «привел очень обнадеживающие данные», согласно которым производство средств защиты для врачей нарастает.

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28 апреля в Минздраве попросили глав медучреждений использовать СИЗ в меньшем количестве и более рационально, а также рекомендовали как можно реже заходить к больным в палаты. По данным РИА Новости, причиной такого заявления стала нехватка масок, халатов, перчаток и других средств защиты. В министерстве также рекомендовали сократить число медработников, которые тесно контактируют с больными пациентами.

Как 29 апреля сообщил внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, за время эпидемии в России умерли более 70 медиков с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Он добавил, что число инфицированных врачей постоянно растет.

За последние сутки в 82 регионах России выявили 5841 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 99 399 случаев. Впервые в России за сутки умерли более 100 человек — зафиксировано 108 летальных исходов. За все время эпидемии 972 человека скончались, 10 286 выздоровели.

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