Не успевшие открыться алкомаркеты закрыли из-за километровых очередей

В четырех районах индийского округа Дели вынужденно закрыли не успевшие открыться алкомаркеты из-за массовых нарушений социальной дистанции среди покупателей. Об этом сообщает местная газета The Statesman.

В понедельник, 4 мая, в Дели смягчили режим изоляции и разрешили открыть около 150 государственных алкомаркетов. Заведениям позволили работать с 9:00 до 18:30 по местному времени, соблюдая меры предосторожности. В частности, работников обязали носить перчатки и медицинские маски и наравне с покупателями выдерживать социальную дистанцию.

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Однако рано утром, еще до того, как ликероводочные магазины открыли свои двери, местные жители выстроились в километровые очереди, нарушив разрешенную в стране социальную дистанцию. Из-за массовых нарушений правительство приостановило работу алкомаркетов. Теперь власти разрабатывают свод правил, которые позволят им снять ряд ограничений по коронавирусу и в то же время избежать столпотворений.

Режим изоляции был введен в Индии 25 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в стране превысило 42 тысячи. Скончались 1,4 тысячи человек.

Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Она передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.



