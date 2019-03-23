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Африканцы подсели на вызывающий длительную эрекцию запрещенный энергетик

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В Замбии повысился спрос на запрещенный к продаже энергетический напиток, в составе которого нашли лекарственное средство для улучшения потенции. Об этом сообщает издание BBC News.

В конце 2018 года неизвестный мужчина из Уганды пожаловался на длительную эрекцию, вызванную употреблением энергетика Power Natural High Energy Drink SX. Согласно этикетке на бутылке, производитель обещал «повышенное либидо» и «бодрость тела и разума». Тогда представитель компании Викас Капур (Vikas Kapoor) уверил, что «напиток не содержит никаких медикаментов».

Органы здравоохранения Уганды отправили газировку на экспертизу и обнаружили, что в ее составе действительно присутствует активный компонент «Виагры» — силденафил. После чего власти Замбии выпустили указ отозвать производство нелегального медицинского средства на территории их страны. Несмотря на официальный запрет, энергетик стал очень популярен среди мужчин. Его по-прежнему можно найти в лавках уличных торговцев и супермаркетах.

«Анализы, проведенные в Зимбабве и ЮАР, также подтвердили полученные ранее результаты о присутствии в составе продукта вещества силденафила», — заявил представитель властей Замбии в среду, 20 марта.

Руководитель компании Revin Zambia комментировать произошедшее отказался.

В 2014 году на ликеро-водочном заводе в китайской провинции Хубэй в производимый напиток Байцзю (аналог водки) добавляли силденафил. Таким образом владелец предприятия планировал сделать напиток более популярным среди покупателей и быстро заработать деньги.

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