Горе-любовник выпил бутылку виагры и заработал «бублики» в глазах

Американец принял слишком большую дозу препарата для лечения эректильной дисфункции и частично потерял зрение. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на случай, описанный в журнале JAMA Ophthalmology.

Мужчина в возрасте около 50 лет выпил целую бутылку жидкого силденафила, который преимущественно производится под торговой маркой «Виагра» и «Ревацио». Он превысил рекомендуемую дозу более чем в девять раз. В числе побочных эффектов препарата значатся временные проблемы со зрением.

Два месяца спустя он обратился к окулисту с жалобами на ухудшение зрения в темноте и светобоязнь. В обоих глазах у него появились слепые пятна в форме бубликов. Спустя два дня лечебных процедур первые два симптома прошли, но «бубликовые» пятна остались. Пациент признался, что нередко употреблял препарат и замечал у себя повышенную чувствительность к свету после приема лекарства.

Профессор фармакологии и токсикологии Джейми Алан (Jamie Alan) из университета штата Мичиган отметил, что у большинства людей подобные симптомы пропадают после прекращения приема препарата. Однако специалист затрудняется сказать, что произойдет в случае систематической передозировки. «Только время покажет, обратимо ли состояние пациента или нет», — заявил он.

Доктора не могут точно сказать, выздоровел ли пациент, так как он не пришел на повторный прием.

В октябре сообщалось об американце, который также принял слишком много силденафила, и из-за этого начал видеть мир в красном цвете. Все виды медицинских процедур, которые обычно применяются для лечения подобного типа повреждений, не дали эффекта, спустя год после передозировки зрение пациента не вернулось в норму.

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