Россия
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
В России сохранят часть ограничений до появления вакцины от коронавируса
Раскрыт план правильного выхода из изоляции
Ученый назвал условие появления иммунитета к коронавирусу
Трамп отреагировал на «ноябрьский доклад разведки» о коронавирусе
Найдена причина сокрытия данных о коронавирусе в Китае
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
Оценена возможность нового заражения переболевших коронавирусом россиян
Во Франции озвучили дату появления первого пациента с коронавирусом
Спрогнозирован срок возобновления рейсов по миру
Новости партнеров

Объяснена причина слабого иммунитета у современных людей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: L. Urman / Globallookpress.com

Ослабление иммунитета у современных людей может быть обусловлено бесконтрольным приемом антибиотиков. Об этом рассказала врач аллерголог–иммунолог Марина Аплетаева, пишут «Известия».

По ее словам, иммунитет человеческой популяции в последнее время очень сильно ухудшился. Так, взрослые и дети стали чаще болеть, инфекции у них протекают тяжелее, вызывая все больше осложнений. При этом, в случае появления новых вирусов, организм может не справиться с ними.

Специалистка убеждена, что одним из факторов ослабления иммунитета может быть влияние антибиотиков, из-за чего иммунная система становится менее чувствительной. Аплетаева напомнила, что антибиотики не уничтожают вирусы: ими лечат бактериальные инфекции, проявившиеся при осложнениях от вирусных заболеваний.

Эту же точку зрения поддержала доцент кафедры иммунологии РНИМУ имени Пирогова, аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко. Она отметила, что неосознанное употребление антибиотиков приводит к гибели нормальной микрофлоры организма, которая считается неотъемлемой частью иммунной системы. В то же время усиливается резистентность патогенов к антибиотикам за счет множественных мутаций генома вирусов и бактерий.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 134 687 человек. Суммарно, за все время пандемии, в России зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса
7 очень простых советов и действий, доступных абсолютно каждому из нас
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полузащитники и нападающие: люди становятся уязвимее для инфекций
Доказана бесполезность противомалярийного лекарства в борьбе с коронавирусом
Россиянин рассказал о спасшей его от коронавируса крови выздоровевшего
Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о первых симптомах
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«За нами нет никого, врачей заменить некому»

Российские медики о своих коллегах, умерших при спасении больных от коронавируса
02:31Сегодня

Раскрыт план правильного выхода из изоляции

01:11Сегодня

Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса

00:45Сегодня

Оценена возможность нового заражения переболевших коронавирусом россиян

Россия00:0229 апреля

«Состояние пациентов ухудшалось каждую минуту»

Что говорят о коронавирусе врачи из разных стран и что ждет Россию?
23:18 3 мая

В России предрекли Минску критическое состояние медицины из-за коронавируса

23:04 3 мая

В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

22:48 3 мая

В Минздраве рассказали об опасности самолечения при коронавирусе

Россия18:0129 апреля

«Хорошо бы это продлилось два-три года»

Как коронавирус поможет человечеству выйти на новый виток развития
22:45 3 мая

Патриарх Кирилл попросил о помощи богатых прихожан

22:33 3 мая

В РПЦ увидели пользу в коронавирусе

22:14 3 мая

Оценена заполненность российских больниц для зараженных коронавирусом

Россия
Михаил МишустинПремьер Мишустин заразился коронавирусом
Исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Белоусов
«За нами нет никого, врачей заменить некому»
Российские медики о своих коллегах, умерших при спасении больных от коронавируса
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Главное о борьбе с коронавирусом и переменах в мирной жизни
Все материалы
Мир
Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать
Тотальный карантин
Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса
Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после долгого отсутствия на публике
«Они пытаются поставить женщину на место»
Почему успешные женщины чаще подвергаются домогательствам и как с этим борются в России и на Западе
Главному инфекционисту США запретили давать показания в Конгрессе
Место происшествияВ деле о сбитом Boeing MH17 появился генерал ФСБ
В причастности к авиакатастрофе заподозрили офицера Погранслужбы России
Сестра Ким Чен Ына сопроводила его во время появления на публике
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко поможет российским депутатам попасть на парад Победы в Минске
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
«Это популярный у молодежи продукт»
Армяне против легализации марихуаны, но с удовольствием употребляют ее. Почему это устраивает власть
Крупный латвийский беспилотник вышел из-под контроля и отправился в полет
«Они приехали убивать, жечь, калечить»
Коктейли Молотова и град камней — очевидцы воспоминают трагедию в Доме профсоюзов в Одессе
На Украине возмутились российским луком в киевском супермаркете
Минские недоговоренности
Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Все материалы
Экономика
Нефтяные компании понесут сокрушительные убытки
Отказ от карантина не спасет экономику Швеции
На месторождении «Газпрома» взбунтовались рабочие
На базе для «Силы Сибири» много больных коронавирусом, но руководство не приняло никаких мер
Рынку масок и антисептиков пообещали резкий рост
В США заметили верный признак грядущего краха рынка
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ показала миллионы вывозивших из России редчайший драгметалл контрабандистов
Спектакль «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский»«Дьявол не так глуп, чтобы вселяться в сумасшедших»
Психиатрия веками боролась с инакомыслящими. Их жгли огнем и сажали на цепь
Арестанты избили вора в законе Тенгуляша за тайные перекусы во время голодовки
«Мигранты грабят тех, на кого работают»
На загородные дома военных чиновников напали гастарбайтеры. Потеряв работу, они идут на преступления
ФСБ задержала контрабандистов за вывоз из России самого редкого драгметалла
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Убивший семь человек российский киллер избежал пожизненного срока
Все материалы
Наука и техника
Загадочное массовое исчезновение пчел объяснили
Конец настал
Как выглядят реальные последствия наступающей климатической катастрофы
Раскрыто условие появления внеземных цивилизаций
«Мурло капитализма»
Как «Роскосмос» уничтожает «Союз» в угоду «Ангаре»
Опровергнут популярный миф о пандемии чумы
«Теории на грани безумия»
 
В Млечном Пути впервые зафиксировали загадочный всплеск излучения
Все материалы
Спорт
Кокляев заговорил о попытках России пародировать США
Марина Голядкина, Полина Комар и Алла Шишкина«Покажите, на что вы способны»
Игры с туалетной бумагой и обнаженные фото с подушкой: как развлекаются спортсмены на карантине
Чемпион Англии рассказал о жизни с 24 братьями и сестрами
С дивана лучше видно
Из-за коронавируса по всему миру отменяют футбол и бои UFC. Почему фанаты от этого лишь выиграют
Украинского олимпийского чемпиона затравили за отказ считать Россию агрессором
Пять лучших стратегий для ставок на спорт
Стратегии ставок на спорт в лайве и прематче: на футбол, теннис и хоккей с минимальным риском
Бывший игрок сборной России раскритиковал систему цифровых пропусков
Все материалы
Культура
Россиянам напомнят о преемнике Путина и фильме «Борат»
Опиум для народа
Социальное неравенство, российские тираны и наркотические острова в главных сериалах мая
Россиянам в изоляции покажут концерт Маликова и последствия деменции
Япона мать
Что японцы сотворили с Чебурашкой и почему «Союзмультфильм» захотел вернуть права на героя
Россиян развлекут фильмами для любителей попкорна и «пьяным» Харрисоном Фордом
Очень страшные тела
Бутыль с ведьмой, намордник для женщин и другие жуткие артефакты закрытых на карантин музеев
В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант высказался о травле Тодоренко и предложил действовать иначе
Студентка случайно раскрыла «ужасную тайну» Zoom
Соловьев пригрозил Уткину физической расправой
Ведущие несколько недель оскорбляют друг друга. Теперь унижения переросли в угрозы
Малышева ответила на комментарий о «конфликте» с Эрнстом
«Часть меня до сих пор в это не верит»
Журналист пытал, насиловал и убивал женщин. В погоне за славой он писал о своих же зверствах
Бузова разоткровенничалась о личной жизни перед Степаненко
Все материалы
Ценности
Раскрыта опасность сделанных с помощью иглы в домашних условиях татуировок
Русская золушка
Как советская модель покорила весь мир и вышла замуж за миллионера
Показана роскошная жизнь детей знаменитостей на карантине
Курт Кобейн«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»
Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
Модель дала отпор заметившим «противные» импланты в ее ягодицах фанатам
Червонная королева
Почему жену Горбачева обожали французские дизайнеры и недолюбливали советские женщины
Эмили Ратаковски снялась для рекламы в прозрачном топе без нижнего белья
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Девушка сбросила 43 килограмма за 12 месяцев и рассказала свой секрет
Все от лукавого
Знаменитый экзорцист 30 лет изгонял бесов и помог тысячам людей. Ему не верят до сих пор
Ступни мужчины выросли до огромного размера из-за редкой болезни
Супруги умерли в один день от коронавируса после 73 лет брака
«Полгода я выла от отчаяния»
Рассказ россиянки о непростом переезде и жизни в Великобритании
Игрок в лотерею дважды за день стал миллионером и раскрыл секрет успеха
Александр Тинн и Анна Гаэль, 1975 год«С его точки зрения, это и была свобода»
Эксцентричный аристократ жил со львами, гаремом любовниц и восковым Гитлером. Его убил коронавирус
Все материалы
Американец заменил радиаторную решетку седана гигантским логотипом Cadillac
Лучший автомобильный тюнинг месяца
Внедорожный Porsche 911, очень медленный Brabus, 1000-сильный пикап и еще шесть доработок апреля
У электромобиля Peugeot e-208 может появиться недорогая версия
Haval H9: сделано в России
Тестируем семиместный рамный внедорожник, который теперь выпускают под Тулой
Isuzu показала экстремальный пикап D-Max с 33-дюймовыми шинами
Как выросли продажи автомобильной роскоши с начала века
От Aston Martin до Rolls-Royce — сравниваем результаты продаж в 2000 и 2019 годах
У кроссовера Mercedes-Benz GLB появилась новая базовая версия
Все материалы
Дом
Крупнейший патриотический комплекс России превратят в COVID-центр
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
Милан радикально изменится
Жители многоэтажки в Подмосковье провели спасательную операцию ради утки
С широко закрытыми глазами
Как россияне скупают квартиры, не нарушая режима самоизоляции
В российской многоэтажке накрыли подпольную сауну
В тесноте, да не в обиде
Сотни тысяч бездомных стали угрозой для США. Куда их прячут во время эпидемии коронавируса?
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Московские аграрии нарастили экспорт
На Южном Урале пообещали выполнить нацпроекты в срок
Бизнес-омбудсмен предложил увеличить размер выплат бизнесу на зарплаты
Российскому бизнесу пообещали гранты на выплату зарплат
Все материалы