Объяснена причина слабого иммунитета у современных людей

Ослабление иммунитета у современных людей может быть обусловлено бесконтрольным приемом антибиотиков. Об этом рассказала врач аллерголог–иммунолог Марина Аплетаева, пишут «Известия».

По ее словам, иммунитет человеческой популяции в последнее время очень сильно ухудшился. Так, взрослые и дети стали чаще болеть, инфекции у них протекают тяжелее, вызывая все больше осложнений. При этом, в случае появления новых вирусов, организм может не справиться с ними.

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Специалистка убеждена, что одним из факторов ослабления иммунитета может быть влияние антибиотиков, из-за чего иммунная система становится менее чувствительной. Аплетаева напомнила, что антибиотики не уничтожают вирусы: ими лечат бактериальные инфекции, проявившиеся при осложнениях от вирусных заболеваний.

Эту же точку зрения поддержала доцент кафедры иммунологии РНИМУ имени Пирогова, аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко. Она отметила, что неосознанное употребление антибиотиков приводит к гибели нормальной микрофлоры организма, которая считается неотъемлемой частью иммунной системы. В то же время усиливается резистентность патогенов к антибиотикам за счет множественных мутаций генома вирусов и бактерий.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 134 687 человек. Суммарно, за все время пандемии, в России зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

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