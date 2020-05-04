Сербия смягчила режим ЧП из-за коронавируса

Власти Сербии смягчили режим чрезвычайного положения (ЧП) и сняли ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В стране заработал общественный транспорт и рестораны, сообщает РИА Новости.

С понедельника, 4 мая, возобновилась работа междугородних автобусов. В городах Нови-Сад и Крагуевац уже заработал городской транспорт, а в Белграде и Нише запуск ожидается 8 мая.

В автобусах поддерживаются меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, в частности нельзя включать кондиционеры, пассажиры должны соблюдать меры личной защиты и выдерживать в салоне социальную дистанцию — один человек на два сиденья.

В сербской столице Белграде постепенно открываются кафе и рестораны. Власти страны призывают заведения следить за соблюдением дистанции между посетителями и рекомендуют разделять столы прозрачными перегородками.

В ночь на 4 марта президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что решение об отмене ЧП и комендантского часа будет рассмотрено парламентом 6 мая. Возобновление авиасообщения прогнозируется на 18 мая.

Режим чрезвычайного положения из-за коронавируса был введен в Сербии 15 марта. Комендантский час действует с 18 марта. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено свыше 9,5 тысячи больных COVID-19, скончались 193 человека.