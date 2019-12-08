Сербия назвала Россию самым главным другом и союзником

Сербия считает Россию своим большим другом и союзником в защите своих интересов. Об этом сообщил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович, пишут РИА Новости.

«Всегда, когда могла, Россия нам помогала, поддерживала нас, а когда по своим внутренним причинам не могла (помочь), то никогда нам не мешала», — сказал он.

По словам Поповича, сербские власти будут публично бороться против любых попыток представить Россию в негативном свете в Сербии.

4 декабря президент Сербии Александр Вучич на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи говорил на русском языке. Сербский лидер поблагодарил российского лидера за постоянную поддержку и помощь в сохранении территориальной целостности и суверенитета. Кроме того, он отметил, что стороны сделали многое в вопросе строительства газопровода. «Это огромная инвестиция, большой шанс для развития нашей страны, для надежного будущего нашего народа», — сказал Вучич.

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