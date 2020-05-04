Заблудившихся в горах россиян наказали за нарушение изоляции

Группу из 14 туристов, заблудившихся в горах Магаданской области, наказали, составив административные протоколы за нарушение изоляции. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону, передает ТАСС.

По информации полиции, сообщение о том, что группа россиян заблудилась в районе Марчеканской сопки из-за метели, поступило вечером 2 мая. Туристы позвонили в службу спасения по сотовому телефону и передали свои координаты. Через несколько часов они были найдены и доставлены в областной центр.

«Материалы будут направлены в Магаданский городской суд для принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе.

С 18 марта в Магаданской области действует режим повышенной готовности. В частности, он подразумевает необходимость соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом только при необходимости.

Ранее Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции. Так, россияне, которые не соблюдают режим самоизоляции, например, требование дистанцирования или запрет на посещения территорий общегородского значения в Москве или передвижение по городу без уважительной причины, подпадают под действия другой статьи КоАП — 20.6.1 («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

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