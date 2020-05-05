Огромный подъемный кран опрокинулся во время испытаний и попал на видео

В немецком городе Росток испытания оффшорного крана Liebherr HLC 295000 завершились поломкой погрузчика. На видео произошедшего обратил внимание сайт Vertikal.net.

По данным журналистов, кран, который считается самым большим краном в истории компании Liebherr, только установили на специальное грузоподъемное судно Orion. Согласно документации, эта модель может поднять груз весом до пяти тысяч тонн.

На кадрах видно, как двойная стрела и гусек крана опрокидываются назад. Как стало известно журналистам, причиной поломки стала неисправность с блоком крюков. Крюк с четырьмя ножками оторвался от шейки вала, что привело к тому, что натянутые под большой нагрузкой тросы резко сжались и выдернули стрелу назад, в результате чего она смялась.

В результате инцидента пять человек получили легкие травмы, двоих госпитализировали. В момент поломки крана на борту находились 120 человек. Согласно пресс-релизу компании, кран получил серьезные повреждения, в связи с произошедшим будет проведено внутреннее расследование.

Погрузчик должны были передать бельгийской компании-подрядчику и доставить в Шотландию для работ по возведению морской ветряной электростанции, теперь ее строительство будет отложено на неопределенный срок.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!