С 5 мая 2020 года в России начали штрафовать за незаконную перепланировку. Речь идет о нежилых помещениях в многоэтажках.

Для обычных граждан размер штрафа составит от 2 до 2,5 тысячи рублей. Должностным лицам придется заплатить за нарушение от 4 до 5 тысяч рублей, а юридическим — от 40 до 50 тысяч рублей.

Штрафом будет облагаться самовольная перепланировка или переоборудование любых помещений, это также касается подвалов и подсобок. Как полагают авторы законопроекта, опаснее всего незаконная перепланировка на первых этажах зданий и в подвалах — это наиболее часто приводит к трагическим последствиям.

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