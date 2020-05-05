«Матч ТВ» покажет 9 мая победный хоккейный матч Россия — Германия

Телеканал «Матч ТВ» 9 мая покажет повтор финального матча по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Информация доступна из телепрограммы.

Трансляция пройдет перед обращением президента Владимира Путина по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В той встрече сборная олимпийских атлетов из России одержала победу над национальной командой Германии в овертайме со счетом 4:3. Решающую шайбу забросил нападающий Кирилл Капризов.

Это золото стало первым на Олимпиаде в современной истории хоккейной сборной России. До этого последний раз отечественные хоккеисты становились олимпийскими чемпионами в 1992 году в Альбервиле, тогда победу принесла команда СНГ.

В России решили временно отменить празднование 9 мая юбилея Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса. Военный парад и шествие «Бессмертного полка» состоятся, когда обстановка стабилизируется.

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