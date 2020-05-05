В Кремле рассказали о меню на банкете в честь Дня Победы

Шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал о том, как организуются банкеты и составляется меню в честь Дня Победы. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, готовиться к приему начинают после Нового года. В Кремле проходят дегустации, осуществляются показы и согласования на уровне шефов и помощников администрации, которые отвечают за этот банкет. До уровня президента это не доходит, уточнил Галкин.

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Шеф-повар сообщил, что во время самого банкета сбоев обычно не бывает. Может случиться задержка в несколько минут с выносом блюда к какому-либо столу, однако и это практически нереально. «Островков, где выдаются блюда, очень много, до 20. Кухня специально была сделана так, чтобы выходы в зал можно было организовать со всех сторон», — сказал Галкин. По его словам, каждый официант, обслуживающий банкет, знает свою позицию и порядок раздачи блюд.

В Кремле традиционно в годовщину Победы в Великой Отечественной войне проводится торжественный прием. В 2020 году все массовые мероприятия с 9 мая перенесли на более поздний срок, поскольку в мире и России разразилась пандемия коронавируса.

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