Предсказано наступление климатической катастрофы в США

Группа ученых из США и Турции определила, что к 2050 году человечество будет подвержено большему количеству экстремальных погодных явлений, включая жару, засухи и наводнения, из-за изменения климата. О результатах исследования, предсказывающих резкий рост стихийных бедствий и катастроф в ближайшем будущем, сообщается в пресс-релизе на сайте Ок-Риджской национальной лаборатории.

Специалисты использовали данные об индексе экстремальности климата (CEI) Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) для прогноза девяти типов стихийных погодных явлений на территории США. Расчеты проводили с помощью суперкомпьютера Titan на базе Ок-Риджской национальной лаборатории.

Хотя исследования о влиянии какого-то одного типа экстремальных климатических явлений (например, температуры или осадков) проводились и ранее, впервые ученым удалось продемонстрировать совокупные последствия сразу от нескольких разновидностей «плохой погоды» с точностью до одного километра поверхности.

По оценкам ученых, в среднем, более 47 миллионов человек в США подвергаются воздействию стихийных бедствий. Ожидается, что к 2050 году это число увеличится вдвое и достигнет одной трети всех жителей страны, при этом не учитывается рост населения. Из-за частой жары увеличится число людей, страдающих от сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний. Засухи способствуют вспышкам инфекционных заболеваний в результате загрязнения воды, источников пищи и ухудшения качества воздуха.

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