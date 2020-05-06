Описан момент появления коронавируса

Коронавирус нового типа появился в декабре 2019 года и быстро распространился практически по всему миру. Об этом говорится в исследовании Института генетики Лондонского университетского колледжа (Великобритания), сообщает Reuters.

Проведенное на основе изучения биологического материала 7,5 тысячи инфицированных пациентов по всему миру исследование показало, что вирусы SARS-CoV-2 имеют общего предка. Ученым удалось достоверно смоделировать момент появления коронавируса и заявить, что в конце 2019 года вирус перешел с животного-носителя на человека. «Таким образом, маловероятно, что новый вирус существовал среди людей до того, как его смогли обнаружить», — отметил один из участников исследования профессор Франсуа Баллу (Francois Balloux).

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Ученые сообщили, что вирус прошел через естественные мутации, которых удалось выявить около 200 штук. «Пока мы не можем сказать, становится ли SARS-CoV-2 более или менее смертельным и заразным», — заявил Баллу. Тем не менее описанные специалистами мутации должны помочь ученым в разработке вакцин и лекарств от коронавируса.

Исследование Университета Глазго (Великобритания), которое также упоминает Reuters, опровергло существование двух штаммов SARS-CoV-2. В марте китайские ученые предположили, что вирус может иметь два и более штаммов, один из которых отличается более высокой активностью и выживаемостью.

5 мая власти США заявили, что не могут назвать точное место возникновения SARS-CoV-2: «Появился ли он из вирусологической лаборатории в Ухане или возник на рынке морепродуктов в Ухане, появился ли он где-то еще? (...) Мы не знаем». В отчете говорится, что свидетельства распространения коронавируса говорят о его естественном происхождении.

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