85-летняя женщина вылечилась от коронавируса за полтора месяца

Жительница столицы Катара Дохи излечилась от новой коронавирусной инфекции за полтора месяца и стала старейшей выздоровевшей от инфекции пациенткой в стране. Об этом сообщает издание MenaFn.

В середине марта 85-летнюю женщину госпитализировали в Центр инфекционных заболеваний с жалобами на жар и кашель. У нее диагностировали COVID-19.

В начале мая ее выписали из больницы после того, как два теста подряд подтвердили, что пациентка излечилась от инфекции. Женщина стала старейшей победившей коронавирус пациенткой в стране. Все врачи Центра инфекционных заболеваний собрались, чтобы проводить ее домой.

Ранее сообщалось, что в Испании выздоровела 106-летняя долгожительница, болевшая COVID-19. Она родилась в 1913 году и в пятилетнем возрасте пережила «испанку» — эпидемию смертельного гриппа, который унес жизни десятков миллионов человек.

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