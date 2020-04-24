Пережившая «испанку» 106-летняя долгожительница выздоровела после коронавируса

В Испании выздоровела 106-летняя долгожительница, болевшая COVID-19. Об этом сообщает испанская газета The Olive Press.

Ана дель Валье (Ana del Valle) родилась в 1913 году и в пятилетнем возрасте пережила «испанку» — эпидемию смертельного гриппа, который унес жизни десятков миллионов человек. «В ее доме болели все», — рассказывает ее невестка Паки Санчес (Paqui Sánchez).

Последние восемь лет женщина провела в доме престарелых в испанском городе Алькала-дель-Валье, провинция Кадис. В марте она, около 60 ее соседей и 20 из 22 сотрудников заразились коронавирусом SARS-CoV-2.

Власти решили перевести их в больницу в городе Ла-Линеа, лучше подготовленную для борьбы с COVID-19. Автобус с больными стариками встретили протестующие, пишет газета Euro Weekly News. Они не хотели пускать его в город и попытались забросать камнями, после чего их увели полицейские.

Ана дель Валье тяжело переносила болезнь и попала в реанимацию, однако затем пошла на поправку, пишет The Yucatan Times. Несколько дней назад ее признали здоровой и выписали. Она стала старейшей жительницей Испании, выздоровевшей после COVID-19.

«Врачи говорят, что у нее очень хорошие анализы, но нужно быть осторожным, — говорит Паки Санчес. — Она ест одна, иногда больше, иногда меньше. Выходит на короткие прогулки на своих ходунках».

«Испанка» — массовая эпидемия гриппа, которая произошла в 1918-1919 годах. По оценкам ученых, вирусом были заражены 550 миллионов человек, а погибли 50-100 миллионов.

По последним данным, 24 апреля в мире выявлено 2,75 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 191,8 тысячи человек, 755,5 тысячи человек выздоровели. В Испании выявлено 219,8 тысячи случаев заражения, погибли 22,5 тысячи человек.

9 апреля сообщалось, что 107-летняя Корнелия Рас из Нидерландов стала старейшей пациенткой в мире, выздоровевшей от COVID-19. В марте в иранском городе Семнан выздоровела 103-летняя долгожительница, заразившаяся коронавирусом SARS-CoV-2. Она провела в больнице около недели.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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